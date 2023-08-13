لقاء سويدان تعود لمزاولة نشاطها الفني بموسم جديد من سيد درويش

لقاء سويدان، تعود الفنانة لقاء سويدان لمزاولة نشاطها الفني من خلال عرض الموسم الجديد لمسرحية سيد درويش.

ويبدأ عرض الموسم الجديد بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل 16 أغسطس على مسرح محمد عبد الوهاب.

لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2” والذي عرض قبل رمضان الماضي عبر شاشة قناة MBC وحظي دورها في المسلسل على ردود أفعال إيجابية واسعة.

بطولة مسلسل “حرب الجبالي”

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، إلى جانب عدد من النجوم من بينهم؛ رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.

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مسلسل "أيام"

كانت الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "أيام" الذي عرض على شاشة mbc.

وظهرت “لقاء” ضمن أحداثه بالحجاب، حيث تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.