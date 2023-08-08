الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لقاء سويدان لـ فيتو: شيري عادل وطارق صبري مسبونيش لحظة بالمستشفي (فيديو)

لقاء سويدان، فيتو
لقاء سويدان، فيتو

تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرا ونقلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية  قائلة:" أنا أصبحت  بصحة جيدة وجميع زملائي في الوسط كانوا حريصين على الاطمئنان على حالتي الصحية بـ استمرار.

 

 

الأزمة الصحية للقاء سويدان 

و أضافت خلال لقائها مع فيتو:"  الفنان صلاح  عبدالله ورياض الخولي ومي كساب وحنان مطاوع  و أحمد صفوت ماسبنيش وكان معايا في المستشفى  وشيري عادل وطارق صبري كانوا معايا في المستشفي من أول لحظة خرجت فيها من العملية.

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وكانت الفنانة لقاء سويدان قالت في وقت سابق إنها خضعت لعملية جراحية واكتشفت إصابتها بورمين وأجرت التحاليل اللازمة.

لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2”  والذي عرض قبل رمضان الماضي عبر شاشة قناة MBC وحظي دورها في المسلسل على ردود أفعال إيجابية واسعة.

بطولة مسلسل “حرب الجبالي” 

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، إلى جانب عدد من النجوم من بينهم؛ رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.

 

مسلسل "أيام"

كانت الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "أيام" الذي عرض على شاشة mbc.

وظهرت “لقاء” ضمن أحداثه بالحجاب، حيث تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

 

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام  أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.

 

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