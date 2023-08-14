الإثنين 14 أغسطس 2023
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سياسة

تعرف على مهام المجلس الرعوي للكنائس الكاثوليكية

المجلس الرعوي للكنائس
المجلس الرعوي للكنائس الكاثوليكية، فيتو

يعد المجلس الرعوي للكنائس الكاثوليكية أحد المجالس التي لها أدوار محددة وعميقة لدمج الأقباط الكاثوليك في المجتمع.

مهام المجلس الرعوي

تأسَّس المجلس الرعوي بقرار من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في ديسمبر سنة 1979م، ويضم جميع الكنائس الكاثوليكية في مصر بمختلف طوائفها، وأيضًا جميع الهيئات والمؤسسات والأنشطة الكاثوليكية التي وصل عددها حتى عام 1998م إلى 22 هيئة، حيث يمثل كل هيئة شخص واحد، بالإضافة إلى أربع رهبان يختارهم مجلس رؤساء الرهبان، وثمان راهبات يختارهنَّ اتحاد رئيسات الراهبات، وكاهن وعلماني وعلمانية من كل أبروشية كاثوليكية، وأربع بطاركة أو أساقفة يختارهم مجلس البطاركة والأساقفة بشرط أن يكون منهما اثنان من الأقباط الكاثوليك أحدهما من الوجه البحري والآخر من الوجه القبلي.

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ويرأس المجلس الرعوي أيضًا بطريرك الأقباط الكاثوليك، وبذلك يصل عدد أعضاء المجلس الرعوي العام سنة 1998م إلى نحو 87 عضوًا (الدليل العام للكنيسة الكاثوليكية سنة 98).

أما عن أهداف هذا المجلس الرعوي فهي التجديد الروحي في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، واندماج المسيحيين عامة والكاثوليك خاصة في المجتمع المصري.

كما أن من مهام المجلس الرعوي التنسيق الثقافي والروحي والتخطيط الرعوي الرسولي، ومساعدة العاملين في الكنيسة على تكوين الإنسان روحيًا وإنسانيًا واجتماعيًا وفقا لما جاء في وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وتعاليم البابوات، وإعطاء الفرصة للعلمانيين ليشتركوا اشتراكًا فعالًا في رسالة الكنيسة، وتقاسم المسئوليات على الإكليروس ".

الاختلاف بين الطوائف الكاثوليكية

تمتاز الطوائف الكاثوليكية عن بعضها البعض في الجنسية والتاريخ والتراث والطقس والليتورجيات واللغة المستخدمة في الليتورجيات، فكل طائفة تصلى نصف الليتورجيا بلغتها إذا كانت سريانية أو كلدانية أو لاتينية.. إلخ. والنصف الآخر باللغة العربية.

وجميع الطوائف الكاثوليكية تخضع لرئاسة بابا روما، ويجتمع رؤساؤها السبع مرة كل شهر يقيمون الصلوات، كما أنها ترتبط معًا عن طريق مجلس البطاركة والأساقفة، والمجلس الرعوي العام.
 

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