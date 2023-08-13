الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

جلسة أداء اليمين القانونية لمحامي 37 نقابة فرعية الثلاثاء المقبل

المحامين الجدد، فيتو
المحامين الجدد، فيتو

تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام  حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

 

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح".

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النقابات الفرعية 

ويضم حلف اليمين أيضًا نقابات « شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

 

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