الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلى، جولة تفقدية لـ الخطيب في فرع النادى بالشيخ زايد

جولة الخطيب، فيتو
جولة الخطيب، فيتو

الأهلى، حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي النادي الأهلي، على إجراء جولة تفقدية ظهر اليوم الأحد؛ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بفرع النادى في الشيخ زايد.

 

وطالب الخطيب خلال جولته بفرع النادى بالشيخ زايد الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لافتتاح جميع المشروعات الإنشائية داخل النادى الأهلى بالشيخ زايد.

ورافق محمود الخطيب خلال الجولة، المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وسعد شلبى المدير التنفيذي للنادي واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع النادي بالشيخ زايد، ومهندسو الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروعات.

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التفاصيل الكاملة لزيارة الخطيب للأكاديمية البحرية

من ناحية أخرى حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى  على زيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الأهلي والأكاديمية والاستفادة من إمكاناتها وملاعبها ومنشآتها الرياضية الهائلة، والمرشحة لاستضافة معسكر الإعداد الخاص بفرق النادي المختلفة.

كان في استقبال رئيس الأهلي الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بالعلمين، والدكتور سمير عبد الفتاح نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي والرقمنة، والدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي.

واستمع الكابتن محمود الخطيب في مستهل الزيارة إلى شرح من الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن التصميم الخاص بمنشآت الأكاديمية والتوسعات الجديدة الجاري تشييدها، والتي تتضمن ملعب كرة قدم، وكذلك التخصصات العلمية الواعدة التي تنوي الأكاديمية إدراجها ضمن المناهج العلمية وتدريسها للطلاب.

ثم عقد رئيس الأهلي جلسة مع رئيس الأكاديمية بحضور  نخبة من الدكاترة ورؤساء الكليات المختلفة لتبادل الرؤى وبحث أوجه التعاون المختلفة بين الأهلي والأكاديمية، وكيفية الاستفادة من خبرات الجانبين والإمكانات الهائلة المتاحة، خاصة وأن الأكاديمية إلى جانب كونها واحدة من الصروح التعليمية العريقة، فإنها أيضا تمتلك العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية التي أسهمت على مدار تاريخها في استضافة معسكرات إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية.

وفي ختام الزيارة قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع الأكاديمية، كما أهدى الخطيب رئيس الأكاديمية درع وعلم وقميص النادي، ثم التقط كوكبة الحضور الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية.

 

تفاصيل زيارة وفد نادي الشارقة الإماراتي للأهلي

 

في سياق آخر قام وفد نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس  بزيارة النادي الأهلي، على هامش زيارة فريق التايكواندو للقاهرة؛ لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية.
كان في استقبال الوفد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الادارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.  
ضم الوقد الإماراتي كلا من عبيد العسم، عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني، السكرتير الفني للتايكواندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكواندو بالنادي.
 
رحب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة  بأعضاء الوفد الإماراتي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص.
وقام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر الجزيرة تفقدوا خلالها دولاب البطولات وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

 وفي ختام الزيارة قدم الدكتور مهند مجدي والدكتور سعد شلبي درع وعلم النادي للوفد الإماراتي الذي قدم بدوره درع ناديه إلى النادي الأهلي.

 

 

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