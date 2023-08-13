الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

آخر موعد لاشتراك المحامين في دورة أكاديمية ناصر العسكرية الأربعاء

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن آخر موعد للاشتراك في دورة أكاديمية ناصر العسكرية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 أغسطس الجاري.

الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم في 20 أغسطس الجاري، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

توصل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهًا إلى 450 وذلك للمحامين وأسرهم، وذلك في إطار التعاون المثمر بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية.

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انعقاد الدورات في مقار الأندية 

كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.

التعاون بين النقابة وأكاديمية ناصر 

ويأتي ذلك تحقيقًا للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية، بما يعود بالنفع على  المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

موعد بداية الدورات

وتطبيقًا لهذا الاتفاق تبدأ الدورة الأولى وموضوعها "الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" في 20 أغسطس المقبل بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي لمدة أسبوع، وعلى  المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى الأستاذ سيد شعبان، موظف النقابة العامة.

يذكر أن الدورات تعقد تحت رعاية  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف  صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من فخري الهمامي المحامي.

يشار إلى أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية تتمثل في الآتي:

1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.

3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.

4- دورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.

5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

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دورات المحامين بأكاديمية ناصر العسكرية نقابة المحامين المحامين

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