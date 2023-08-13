فرص الحصول على وظيفة داخل وخارج مصر.. خطوات التسجيل على موقع وزارة العمل.. وتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الهمم

حث وزير العمل حسن شحاتة مديري المديريات بتكثيف الجهود في توفير فرص عمل حقيقية للشباب تنسيقا مع شركات القطاع الخاص، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، والإسراع في الانتهاء من خطة حوسبة العمل داخل المديريات خاصة في مجالات التفتيش، ومتابعة ومراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.

وأكد الوزير في اجتماعاته التي عقدها سابقا مع مديري المديريات والمنعقد بديوان عام الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين، وتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت،مشيرا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المقبلة..

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خطة الحصر والتدريب والتشغيل

وأعلنت مديريات العمل عن استمرارها في خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الوزير شحاتة،معلنة عن تعيين 8 آلاف و303 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

وتحرص وزارة العمل، على الإعلان عن الوظائف وفرص العمل التي نجحت في توفيرها، من خلال التعاون والتنسيق مع شركات ومنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، خلال نشرة التشغيل القومية، والدورية الشهرية ونصف الشهرية، كما تنشر تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

خطوات الحصول على فرص عمل بموقع وزارة العمل

- يمكن للراغب في الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص من خلال وزارة العمل، الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط.

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وتتمثل خطوات التقديم كما يلي:

_الضغط على أيقونة «النشرة القومية للتشغيل» أعلى صفحة الموقع الرسمي للوزارة.

_ الضغط على أيقونة «تسجيل بيانات راغبي الوظائف المعلن عنها». كتابة الاسم كاملا. تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

_ إذا كان «الراغب في وظيفة» سبق له استخدام الموقع وسجل بياناته وله حساب على موقع الوزارة، فعليه أن يدخل كلمة السر الخاصة به.

_حال استخدام الموقع لأول مرة يجب إنشاء حساب خاص للمستخدم لمتابعة طلب التوظيف.

_اختيار الوظيفة الراغب في الالتحاق بها.

_ اختيار المحافظة التابع لها والراغب في التوظيف بها من خلال السهم «المثلث المقلوب».

_كتابة بيانات الوصول إليه والاتصال به «رقم التليفون، البريد الإلكتروني، وعنوان السكن والإقامة بالتفصيل».

وظائف شاغرة ,فيتو

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وتعرض الصفحة طلبات التقدم الإلكترونية على الإدارة المختصة، لفحص المؤهلات وترشيح المتقدمين على الوظائف الشاغرة، حسب المؤهلات العليا والمتوسطة والخبرات السابقة المسجلة في بياناتهم التي جرى تسجيلها في الموقع الإلكتروني، إذا توافرت فيهم باقي الشروط المحددة لكل وظيفة معلن عنها.

وهناك طريقة التقديم للوظائف المتوفرة فى القطاع الخاص بالشركات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة.

- إعلانات الوظائف تتوفر فى جميع مكاتب العمل الموجود بمدن المحافظة وعبر موقع المديرية

- ويُمكن لطالب الوظيفة التوجه لمكتب العمل التابع له ومعه شهادة التخرج وبرنت تأمين وبطاقة الرقم القومي.

-موظف المكتب يعرض لطالب الوظيفة الوظائف الشاغرة بالشركات والمصانع.

- فى حالة ملائمة الوظيفة للشاب يعطيه الموظف جواب ترشيح موجه للمؤسسة لتعيينه.

-أما فى حالة عدم وجود وظيفة شاغرة يتم تسجيل بياناته فى سجل ويطلب منه السؤال بعد أسبوع لحين توفير وظيفة مناسبة.

- بخصوص ذوي الهمم هناك قاعدة بيانات بالمؤسسات التى توفر فرص عمل لهم ويتم التعامل معها وتسهيل إجراءات التوظيف.

- الشركات والمصانع مُلزمة بتوفير تأمينات وتأمين صحى ورواتب مجزية.

- حال إخلال الشركة بأى بند بالعقد يحق للشاب تقديم شكوى خلال 7 أيام من حدوثها ولجنة من التفتيش بالمديرية تفحص الشكوى وتعمل على حلها.

- حال تعنت صاحب العمل فى الحل يتم إحالة الأمر للقضاء للفصل فيه.

خطوات التقديم علي فرص عمل بالخارج

تُعلن وزارة العمل، عن فرص عمل بالخارج، من آن لآخر، وقدمت الوزارة خدمة للتسجيل في الوظائف المعلن عنها بالخارج، لراغبي العمل بها.

خطوات التسجيل في الوظائف، كالتالي:

1) الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنا

2) الضغط على خانة "تسجيل راغبي العمل بالخارج"

3) الدخول على الرابط الخاص بتسجيل راغبي العمل بالخارج من هنا

4) ملء البيانات المطلوبة بالاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة والعنوان، والبريد الإلكتروني، والمؤهل، والكلية، والخبرات السابقة.

5) الضغط على خانة "submit"، وبذلك يتم استكمال نموذج التسجيل لراغبي العمل في الخارج بنجاح.

علمًا بأنه يشترط على المسجل بياناته، التالي:

- الدقة في البيانات المسجلة من حيث "المؤهل – المهنة".

- بالنسبة لأصحاب الحرف يشترط وجود شهادة قياس مهارة معتمدة، ويتم اختبار العامل بناء عليها كشرط أساسي للترشيح.

تتضمن الأوراق المقدمة للحصول على فرصة عمل، وأصل عقد العمل أو شهادة لمن يهمه الأمر معتمدة من المستشار العمالي لهذه الدولة المستهدفة للسفر.

رابعا: على المتقدم للعمل بالخارج، استخراج المستندات المطلوبة من نموذج طلب استخدام خارجي رقم 1، وصورة من جواز سفر إن وجد، وصورة تحقيق شخصية، وصورة الموقف من التجنيد، وصورة من شهادة الميلاد الإلكترونية، وصورة من شهادة المؤهل، وصورة من شهادة قياس مستوى المهارة لغير أصحاب المؤهلات، وشهادة الخبرة.

خامسا: بعد استيفاء الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة يجب على المتقدم، التوجه إلى إدارة الاستخدام الخارجي بوزارة القوى العاملة، وتسليم هذه الوثائق المطلوبة والنموذج المختص للإدارة.