استغل نومهم وسكب البنزين بالشقة، تفاصيل جديدة في مقتل وإصابة 12 شخصا بعين شمس

كشفت التحريات الأولية التى أجراها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 3 أشخاص حرقا وإصابة 9 آخرين بأحد العقارات بمنطقة عين شمس أن المتهم يعمل سائقا، واستغل نوم الضحايا وبدأ فى سكب البنزين داخل الشقة.

وأضافت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من أقاربه بخطة شيطانية وقرر اشعال النيران فيهم عقب نومهم داخل الشقة، وأن المتهم استقل المركبة توك توك الخاص به واشترى كمية من البنزين من إحدى محطات الوقود.

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وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب شرائه البنزين ظل منتظر فى الشارع حتى بعد منتصف الليل ثم تسلل إلى الشقة وسكب البنزين وأشعل النيران وفر هاربًا.



أقدم شاب على قتل 3 من أقربائه وإصابة 9 آخرين بعد إشعاله النار فى شقة بسبب خلافات على الميراث بمنطقة مساكن عين شمس.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث، وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقي القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.