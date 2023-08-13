الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدا الاثنين 14-8-2023 في الإسماعيلية

طقس الإسماعيلية،
طقس الإسماعيلية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الاسماعيلية غدا، ويسود طقس حارا نهارا، ورطب ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات  الحرارة في محافظة الإسماعيلية 37 درجة نهارا، و24 درجة ليلا.  

محافظ الإسماعيلية يُكرم اللاعبين المتميزين الحاصلين على ميداليات بطولات دولية (صور)

محافظ الإسماعيلية يُكرم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة (صور)


 

وتكون هناك شبورة مائية في الصباح حتى السادسة  على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد
 

Advertisements

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية

 

الأرصاد  تكشف تأثير مرتفع العروض الوسطى على طقس مصر

ويتخلل فصل الصيف أحيانا كتل هوائية تعمل على تلطيف حرارة الجو حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية فى فصل الصيف
 

و أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد مرتفع العروض الوسطى ( مرتفع الأزورى ) هى الانفراجة التى ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة،حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس  فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا  وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

تأثير مرتفع العروض الوسطى على مصر

وقالت الأرصاد الجوية أنه حال تراجعه وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
فنجد أن الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة يكون سببها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.
 

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطقس غدا طقس الغد حالة الطقس غدا طقس الاسماعيلية غدا درجات الحرارة أحوال الطقس غدا

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يُكرم اللاعبين المتميزين الحاصلين على ميداليات بطولات دولية (صور)

محافظ الإسماعيلية يُكرم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة (صور)

أسماء المكرمين من طلاب الدبلومات الفنية خلال احتفالية محافظة الإسماعيلية

غلق 16 محلا تجاريا لعدم الترخيص في حي ثالث الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة

أحدث ظهور لـ شيكابالا بعد أزمته مع مرتضى منصور

غضب لاعبي الزمالك بسبب تجاهل الإدارة مطالبهم بصرف المستحقات المتأخرة، اعرف التفاصيل

ليفربول يتعادل مع تشيلسي 1/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين إثر خلافات على الميراث بعين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

تدشين رابطة للصلع في الأردن، ما القصة ؟

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن المؤشر الإسلامى المقرر طرحه فى البورصة المصرية هذا العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

تفسير رؤية الأخرس في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل مشاكله

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

المزيد
الجريدة الرسمية