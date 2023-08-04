الجمعة 04 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

2023 عام انطلاق الدعوة الإلكترونية.. الأوقاف تقتحم الفضاء الإلكتروني بـ"35 صفحة".. والوزير يخصص مكافآت شهرية للمتميزين.. مواجهة الأفكار الظلامية على السوشيال ميديا أبرز الأهداف

مختار جمعة وزير الأوقاف,
مختار جمعة وزير الأوقاف, فيتو

منذ بداية هذا العام وتنطلق وزارة الأوقاف بخطوات غير مسبوقة فى فضاء السوشيال ميديا، منها استحداث أنشطة جديدة يعتبرها وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، هدفا استراتيجيا للوزارة وللدولة، لإعادة الدعوة إلى مسارها الوسطى وتخليصها من الفكر المتطرف، كما نجحت الوزارة من قبل فى إحكام الرقابة على المساجد منذ ثورة ٣٠ يونيو.

الدعوة الإلكترونية

وجاءت الانطلاقة الحقيقية لوزارة الأوقاف من خلال تخصيص 2023 عام للدعوة الإلكترونية، وذلك إثر اجتماع الوزير مع قيادات الديوان العام خلال فبراير الماضى وسبق الاجتماع، مجموعة من الدورات التدريبية للأئمة فى كيفية الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكترونى وتبعها إطلاق ما يزيد على 35 صفحة على منصات التواصل الاجتماعى اقتحمت بها الوزارة فضاء السوشيال ميديا.

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وفى البداية عملت وزارة الأوقاف على تطوير موقعها الرسمى "أوقاف أون لاين" لمواكبة التقنيات الحديثة وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ومنصة الأوقاف العلمية وإطلاق العديد من الصفحات أبرزها صفحة وزير الأوقاف، وقنوات منبر التجديد وصفحات المديريات، وأعدت الأوقاف مجموعة من الدورات لشباب الوزارة وبخاصة خريجى مراكز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتكون لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية على تطوير الذات ومواقع وصفحات الوزارة لإيجاد بديل آمن ووسطى مستنير للأطفال والشباب فى المجتمع.

وكشف وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، عن أهمية ملء الفضاء الإلكترونى فى ذلك التوقيت، لتعزيز الحس الإيمانى والوطنى عند الأطفال والشباب وعدم ترك هذا المجال لغير المؤسسات الدينية حتى لا تعبث الجماعات الضالة بأفكار الناس وعقولهم، مؤكدًا على ضرورة ملء الفضاء الإلكترونى بموضوعات مهمة تعزز من الحس الدينى والوطنى، كما شدد رئيس القطاع الدكتور هشام عبد العزيز فى لقاء مسئولى الدعوة الإلكترونية بالمديريات على نشر أنشطة الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعى سواء مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفى للطفل وبرنامج (اقرأ) الصيفى بمكتبات المساجد، وتكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات.

مكافآت شهرية تتجاوز 15 ألف جنيه

وقال مسئول الدعوة الإلكترونية الدكتور محمد عسكر، إن الوزير قرر تخصيص مكافآت تشجيعية لأفضل مسئولى الدعوة الإلكترونية فى المديريات بـ15 ألف جنيه للمراكز العشر الأولى، لافتا إلى أن موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطورت فى المحتوى الذى تقدمه خلال العام المالى الأخير، وهو ما انعكس إيجابا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف لما يزيد على 3 ملايين زائر، وزيادة أعداد المشتركين بقناة منبر التجديد لما يزيد على 18 ألف مشترك.

وأوضح عسكر لـ"فيتو" أنه ينبغى على الإمام أن يتعامل مع مواقع التواصل بعلم ومهارة وخبرة وإتقان، وأن هناك تطورًا تكنولوجيًّا رهيبًا وعلينا أن نسابق الزمن، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف أحدثت نقلة نوعية كبيرة وتطورًا ملحوظًا لدى أئمة وزارة الأوقاف فى التعامل مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بفضل الدورات المتخصصة والمكثفة التى أطلقتها الوزارة.

وشدد عسكر، على ضرورة الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعى، حيث إنها طريقة فعالة لنشر صحيح الدين ولتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأن مسئولى الدعوة الإلكترونية أصحاب رسالة دعوية واضحة، حيث يتطلب منهم بيان تعاليم الإسلام السمحة ومواجهة كل ما يعرض على الساحة من أفكار هدامة، مضيفا أن الوقت الراهن يتطلب من الداعية أن يواكب التطورات السريعة التى تشهدها التكنولوجيا الحديثة، كما أنه يمكن الاستفادة منها فى معرفة المتغيرات والمستجدات العصرية، وتكوين الأبحاث العلمية والخطب الدعوية.

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مختار جمعة وزير الأوقاف الدعوة الإلكترونيه الائمة أوقاف أون لاين

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