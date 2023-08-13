ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب , يشهد سوق الذهب ارتفاعا فى أسعار المعدن الأصفر مساء اليوم الأحد في مصر، وارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية من جديد

وترصد " فيتو " لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصرى على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم الأحد 13/8/2023.

اقرأ التالى: سعر جرام الذهب اليوم، مؤشر الذهب عالميا

مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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أسعار الذهب محليا الأن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2720 جنيه للشراء و2686 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 1945.70 دولارا أمريكيا.

الذهب، فيتو

تحركات البنك المركزى ورفع أسعار الفائدة

يمكن القول أن البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة خلال الشهر الماضي، حيث برر البنك أن يكون رفع الفائدة في إطار سعيه للتحكم والهيمنة على مستويات التضخم المرتفعة في البلاد، حيث أن رفع الفائدة هي خطوة استباقية من البنك المركزي المصري قبل تحريك جديد مرتقب لسعر الجنيه المصري، قد يحدث أو لا يحدث، ولكن هذا الترقب أدى إلى تحريك سعر جرام الذهب فى السوق المحلى.