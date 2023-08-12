السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

هيونج مين سون قائد توتنهام خلفا لهاري كين

سون
سون

أعلن نادي توتنهام رسميا اليوم السبت، عن اسم قائده الجديد هيونج مين سون بعد رحيل النجم الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ.

سون قائد توتنهام الجديد 


وأفصح النادي الإنجليزي اليوم عن انتقال كين رسميا إلى بايرن ميونخ مقابل 120 مليون يورو.

ونشر توتنهام عبر حسابه على تويتر عدة صور لنجمة الكوري الجنوبي سون هيونج مين وهو يحمل شارة قيادة الفريق، وكتب عليها: "سون قائد نادي توتنهام هوتسبير الجديد".

وقال سون في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: "إنه لشرف كبير أن أكون قائد هذا النادي العظيم".

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وأضاف: "كانت مفاجأة كبيرة ولحظة فخر للغاية، لقد قلت بالفعل للاعبين إنه يجب أن يشعر الجميع وكأنهم قادة للفريق، داخل وخارج الملعب".

 

هاري كين يودع توتنهام

وودع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، جماهير النادي الانجليزي اليوم السبت، قبل إعلان انتقاله رسميا إلى نادي بايرن ميونخ، في صفقة قياسية.

واجتاز كين جميع الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر كين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ودع خلاله جماهير السبيرز قبل الإعلان الرسمي عن رحيله.

 


 

وتضمنت رسالة كين كلمات مؤثرة: "من الصعب قول كلمة وداع للنادي والجماهير التي فعلت الكثير من أجلي طوال مسيرتي".

وواصل: “من المحزن أن تركت النادي الذي قضيت فيه ما يقرب من 20 عامًا من حياتي، من صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا الآن، الكثير من اللحظات الرائعة والذكريات الخاصة التي سأعتز بها إلى الأبد”.

وأتم "ستظلون دائما في قلبي.. شكرا توتنهام وشكرا لجماهيره".

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم السبت، عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام بعقد لمدة 4 سنوات.

وقال بايرن ميونخ، إن كين البالغ من العمر 30 عامًا، وقَّع عقدًا يمتد حتى 2027

وأوضح النادي البافاري: "تعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين قادما من توتنهام، وافق مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 30 عامًا على شروط مع بطل الرقم القياسي الألماني حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 9".

ونقل موقع بايرن ميونخ عن هاري كين قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، بايرن ميونخ هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولقد قلت دائمًا إنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى خلال مسيرتي، يتم تعريف هذا النادي من خلال عقلية الفوز، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".

 

 

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