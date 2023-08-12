زد يحصل على توقيع مصطفى زيكو

زد، وقع مصطفى زيكو مهاجم نادي حرس الحدود، على عقود انتقاله إلى نادى زد في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه.

وكان المصري وفيوتشر قد دخل في منافسة قوية للحصول على خدمات مصطفى زيكو مهاجم حرس الحدود قبل أن ينجح نادى زد في الحصول على خدمات المهاجم الشاب.

علي لطفي ينتقل إلى زد

وأعلن النادي الأهلي عن رحيل حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن قضى 6 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي حقق فيها العديد من الألقاب رغم مشاركاته القليلة حيث شارك علي في السنوات الستة كحارس ثاني بديل لمحمد الشناوي الحارس الاول للفريق.

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أرقام علي لطفي مع الأهلي

6 سنوات شارك فيها علي لطفي في 43 مباراة وخرجت شباكه نظيفة في 27 مباراة وحقق رفقة المارد الأحمر 11 بطولة وجاءت كالاتي:

الدوري المصري 4 ألقاب.

كأس مصر لقب وحيد.

كأس السوبر المصري لقب وحيد.

دوري أبطال أفريقيا 3 ألقاب

لقبين لكأس السوبر الأفريقي

ويعتبر الإنجاز الأكبر في مسيرة علي لطفي مع النادي الأهلي المشاركة كحارس أساسي في مونديال الأندية 2022 وفيها خرج بشباك نظيفة أمام مونتيري المكسيكي بعد فوز الأهلي بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، وأمام الهلال في تحديد المركزين الثالث والرابع واستطاع تحقيق البرونزية مع القلعة الحمراء.

ولكنه في نصف النهائي استقبل هدفين في خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي.

وأتت مشاركة علي لطفي بشكل أساسي بسبب تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

الأهلي يشكر علي لطفي ويعلن رحيله عن الفريق

ورحل علي لطفي عن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من أجل الانتقال إلى نادي زد.

ووجه الأهلي الشكر إلى علي لطفي عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق، قائلًا: "علي لطفي قدم نموذجًا رائعًا في الإخلاص والالتزام والاحترام ".

رحيل شادي حسين عن الأهلي

كما وجه الأهلي رسالة وداع إلى شادي حسين والذي سينتقل أيضًا إلى نادي زد، قائلًا: "شادي حسين.. الشكر لا يكفي".

ولعب لطفي في صفوف الأهلي منذ يناير 2018 بعد رحيله عن إنبي وكان الحارس الثاني للقلعة الحمراء.

ليغادر لطفي النادي الأهلي بعد مسيرة دامت 5 سنوات حيث انضم الحارس في يونيو 2018 قادمًا من نادي إنبي وفاز مع المارد الأحمر بثلاث ألقاب دوري أبطال أفريقيا.

ولم يلعب شادي حسين سوى موسم واحد فقط بقميص الأهلي ولكنه لم يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، حيث لعب 20 مباراة بمعدل دقائق 763 دقيقة، وسجل هدف وحيد.

شادى حسين ينتقل إلى زد

وعقد شادى حسين جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال شادي حسين إلى زد بداية من منافسات الموسم القادم.