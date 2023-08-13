الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

بعد اقتراب رحيله، مشوار محمد شريف مع الأهلي

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

الاهلى، رفض محمد شريف مهاجم الأهلي تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم مؤكدا رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلى

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب إنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم ١ في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

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سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي. 

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلي الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب. 

خالد بيبو يعلم ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي 

من ناحية أخري أعلن  خالد بيبو مدير الكرة الجديد  بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجله واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الاول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

 انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تللك الفترة للتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبه المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسى باتريس كاريترون.

إعارة محمد شريف إلى إنبي

انتقل محمد شريف إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في نهاية عام 2018 الذي شهد تألقه بصفوف الفريق البترولي الذي أحرز معه 15 هدفًا في بطوله الدوري الممتاز ساهمت بشكل كبير في عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى

عودة محمد شريف إلى الأهلي

وعاد محمد شريف إلى النادي الأهلي في مطلع موسم 2020-2021 ليحقق مع الفريق الأحمر لقب لدوري أبطال أفريقيا ويطولتين لكأس السوبر الأفريقي ولقب وحيد لكأس مصر ومثله في السوبر المحلى إلى جانب الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في نسختى قطر 2021 والإمارات 2022 والمركز الرابع في مونديال المغرب 2023.

هداف الدوري الممتاز للموسم قبل الماضي

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021  فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.

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