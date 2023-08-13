مد استقبال اشتراكات مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو حتى نهاية أغسطس
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن مد استقبال اشتراكات مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للدورة الـ 39، والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر حتى نهاية أغسطس الجارى.
يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للأفلام الروائية الطويلة هي مسابقة سنوية ينظمها “مهرجان الإسكندرية”، وتمول جوائزها عائلة السيناريست الراحل الأستاذ ممدوح الليثي، ويمثلها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وتهدف المسابقة إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر.
كما تهدف إلى توثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر وخارجها، وتعلن نتائج المسابقة في حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان، دون الإفصاح عن القيمة المالية لكل منهم، وترتيبهم في الجائزة، قبل إعلان النتائج بشكل نهائي.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
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