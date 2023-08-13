أبرزهم السعيد ورمضان صبحي، عودة رباعي بيراميدز المصاب للتدريبات (صور)

عاد رباعي فريق بيراميدز المصاب للتدريبات مرة أخرى قبل بدء الفريق فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد 2023\2024.

وبدأ مساء أمس الرباعي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وعلي جبر وبلاتي توريه تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمود فتح الله المدرب العام وذلك بعد تماثلهما للشفاء بشكل تام من الإصابات التي لحقت بهم.

وغاب رباعي الفريق عن مباريات بيراميدز عن لقاءات الفريق الأخيرة بالموسم المنقضي.

موعد فترة الإعداد لفريق بيراميدز

ويعود فريق بيراميدز لخوض تدريباته الجماعية يوم 15 أغسطس الجاري حيث حدد الجهاز الفني موعد انتهاء الإجازة والراحة السلبية يوم 15 من الشهر الجاري ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد.

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صفقات بيراميدز

ونجح مسئولو نادي بيراميدز في حسم ست صفقات صيفية حتى الآن بضم ثلاثي فريق فيوتشر مهند لاشين ورضا بوبو ومحمود مرعي "خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث نجح مسئولي بيراميدز في حسم صفقة اللاعبين الثلاثة من فيوتشر بما يقرب من 120 مليون جنيه.

وضم بيراميدز سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه ومصطفى فتحي والكونغولي فيستون ما يلي.

بيراميدز يضم رسميا محمود مرعي

أعلن نادي بيراميدز رسميا حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ومحمود مرعي من مواليد ٢٤ أبريل من عام ١٩٩٨، وبدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، قبل أن يلعب مع الفريق الأول، وانتقل إلى فيوتشر عام ٢٠٢١، قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه لدعم خط الدفاع.

كشف حساب محمود مرعي بالدوري الممتاز

ولعب مرعي ١٤٥ مباراة في الدوري الممتاز حيث سجل ٦ أهداف وصنع ٣ أهداف أخرى، ولعب كذلك ١٠ مباريات في بطولة كأس مصر، وشارك كذلك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وصنع هدفا واحدا.

ومرعي هو أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها حيث لعب في صفوف منتخب الناشئين تحت ١٥ عاما ٥ مباريات، ومع منتخب الشباب تحت ٢٠ عاما ٣ مباريات، وسجل مرعي مشاركته الدولية الأولى بقميص المنتخب المصري الأول يوم ١٨ يونيو الماضي في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

دعم مجلس إدارة النادي المصري طارق هاشم عضو مجلس الإدارة السابق في محنته الصحية الحالية متمنين له كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل.

بيراميدز يضم مهند لاشين

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع مهند لاشين قادما من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الخامسة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة "مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند".

بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

و كان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

واللاعب من مواليد ٥ ديسمبر من عام ١٩٩٩، ويجيد في مركز خط الوسط، ويتميز برؤية ممتازة في التمرير بجانب قدم قوية في التصويب على المرمى، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك وسموحة.

بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

و كان قد أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون مايلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب مايلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وكان قد أعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أهم وأفضل لاعبي الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي، حيث سجل العديد من الأهداف بقميص بيراميدز في مختلف البطولات.

ولعب مصطفى فتحي ٣١ مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل ٩ أهداف وصنع ٥، كما شارك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ٤ أهداف، وسجل هدفا كذلك في بطولة كأس مصر.