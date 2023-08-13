الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بالعمرانية

محاكمة تاجر مخدرات،
محاكمة تاجر مخدرات، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم شعبان ح، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح أبيض في دائرة قسم شرطة العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش في دائرة القسم، كما وجه للمتهم اتهاما بحيازة وسلاح أبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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 تفاصيل التحقيقات في اتهام معلم بابتزاز موظفة بالعياط

وقضت محكمة الجيزة  بمعاقبة معلم بإحدى المدارس في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لاتهامه بتهديد وابتزاز موظفة بصور خاصة بها عبر تطبيق “واتساب”، بالسجن المشدد ٥ سنوات.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط، أن المتهم "خ." البالغ من العمر 35 سنة ويعمل مدرسًا، هدد المجني عليها "ر." الموظفة بإحدى الشركات والبالغة من العمر 28 سنة، كتابة عن طريق رسائل تطبيق "واتساب"، بإفشاء ونشر أمور خادشة للشرف، وهي صورها والمقاطع المرئية الخارجة الخاصة بها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب موافاتها له بمزيد من تلك الصور والمقاطع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم، في غضون شهر نوفمبر الماضي، قد تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن حصل على بعض صورها والمقاطع الخاصة بها بغير رضائها، ونشر هذه الصور والمقاطع على الإنترنت، بعدما أدار حسابا خاصا به على واتساب وفيسبوك، بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

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