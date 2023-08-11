تدمير طائرة مسيرة داخل أجواء موسكو (فيديو)
تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدمير طائرة مسيرة داخل أجواء العاصمة موسكو صباح اليوم الجمعة.
تدمير طائرة مسيرة داخل أجواء موسكو
وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.
حريق بالقرب من مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رغم عدم مرور وقت كاف لاستيعاب صدمة هجوم طائرات أوكرانية مسيرة لضرب الكرملين المقر الرئيسي لبوتين، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول إن حريقًا اندلع مساء أمس الخميس في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.
لكن الخدمة لم توضح كيفية اندلاع الحريق بالمستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.
وذكرت خدمة الطوارئ، في بيان، أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.
وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.
وكانت موسكو أعلنت، في 4 مايو الماضي إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت في بيان: "استهدفت مسيّرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين"، واصفة العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".
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