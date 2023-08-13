محافظ بورسعيد: تطوير 24 عمارة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها لتطويرها بالكامل.
وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير ستشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحي جديدة وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وإحلال وتجديد نوازل المياه والصرف داخل مناور العمارات ووصلات المياه الداخلية والخارجية للعمارات.
وأضاف أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات والتي شملت إزالة عددا من الأكشاك والفاترينات المخالفة والتعريشات الخشبية كما جرى التنسيق لإصلاح نوازل الصرف والمياه داخل مناور العمارات كما تم تطهير عدد من خطوط وبالوعات الصرف بشوارع المنطقة
وأشار المحافظ إلى أنه يجري جولات دائمة لمتابعة سير العمل أولا بأول للانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر ونصف وذلك بالتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن تنفيذ أعمال التطوير.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.