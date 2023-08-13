ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أبطال فيديو مشاجرة مدينة نصر أحدهما لا يرتدي ملابسه العلوية.

فيديو مشاجرة مدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدي ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (سائق مركبة "توك توك") وطرف ثان: (أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة استقلال الطرف الثاني لمركبة "التوك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدي على الثاني باستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، مركبة "التوك توك" قيادته.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.