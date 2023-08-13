الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فيتو

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة والمتابعة الدورية للمحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة، مؤكدًا على أن هناك اهتمامًا كبيرًا لزيادة الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

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وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم وتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين.

وشدد على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكدًا أن على المواطنين الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتًا أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع لتحقيق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية.

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