السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فتح المعرض المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة للزيارة في استراليا، 18 نوفمبر

معرض رمسيس وذهب الفراعنة،
معرض رمسيس وذهب الفراعنة، فيتو

يفتح معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"، أبوابه لاستقبال الزائرين في محطته الرابعة الخارجية  بالمتحف الأسترالي في الـ 18 نوفمبر القادم، ويضم أكثر من 180 قطعة أثرية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت « رمسيس وذهب الفراعنة في مدينة هيوستن بسان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم نقل إقامته الي فرنسا علي أن يستمر حتى شهر للعام الجاري.

 

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف استراليا بمدينة سيدني، وذلك في محطته الرابعة بعد إنتهاء مدة عرضه في العاصمة الفرنسية باريس.

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن الجولة التفقدية جاءت بهدف الإطمئنان على جاهزية القاعات لاستقبال المعرض ومدي تطبيق  الإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة بها ووسائل الأمان والحماية المدنية بما يضمن سلامة القطع الأثرية.

الجولة الخارجية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأشار إلى أن مسئولي المتحف أعربوا عن سعادتهم باستقبال المتحف لهذا المعرض الهام، مشيرا إلى أنه قام بعقد عدد من اللقاءات الصحفية مع عدد من وسائل الإعلام الاسترالية، الأمر الذي يعد بمثابة ترويج للمعرض قبل افتتاحه.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 181 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير  من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة،  بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

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