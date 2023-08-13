الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، أرقام وإحصائيات مثيرة من قمة ليفربول وتشيلسي

تشيلسي ضد ليفربول،فيتو
تشيلسي ضد ليفربول،فيتو

الدوري الإنجليزي، يعود محمد صلاح للظهور مجددا مع فريقه ليفربول بشكل رسمي في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عندما يواجه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج “معقل تشيلسي”.

أرقام وإحصائيات من مباراة ليفربول ضد تشيلسي 

ونستعرض معكم إحصائيات من مباراة تشيلسي وليفربول قبل موقعة الليلة..

أخر 4 مباريات بين تشيلسي وليفربول جميعها انتهت تعادل بنتيجة 0-0 لم تشهد أي مباراة بين فريقين في البريميرليج تعادل سلبي لمدة 5 مباريات متتالية.

أخر مواجهة بين تشيلسي وليفربول في الجولة الافتتاحية على أرض تشيلسي كانت في عام 1937 حينها انتصر البلوز بنتيجة 6 - 1.

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انتصر ماوريسيو بوتشينيو مدرب تشيلسي في 5 من أصل 7 مباريات افتتاحية البريميرليج وخسارته الوحيدة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 2015

ليفربول خسر الموسم الماضي خارج أرضه نفس عدد المباريات التي خسرها في أخر 3 مواسم مجتمعة.

لم يخسر ليفربول مباراته الافتتاحية من الموسم منذ 10 مواسم وأخر خسارة له كانت ضد وست برميتش البيون عام 2012.

لم يخسر ليفربول أخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح لم يفشل في التسجيل في المباراة الافتتاحية طوال فترته مع ليفربول.

 

التشكيل المتوقع لليفربول ضد تشيلسي 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل تشيلسي”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة. 

وتستأنف اليوم الأحد منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

 

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ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

برينتفورد × توتنهام: 4 مساء 

تشيلسي × ليفربول: 6:30 مساء

فوز أرسنال في الأسبوع الأول

فاز آرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمارات.

وسجل هدفي أرسنال كل من نيكيتاه وبوكايو ساكا فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب النيجيري أوانيو.

وحصل المدفعجية على أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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