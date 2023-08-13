كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بالمجان بقصر ثقافة دمنهور (صور)

يواصل قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة فعاليات "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" والذي انطلق يوم الخميس الموافق 10 أغسطس ومستمر حتى الإثنين 14 أغسطس.

وتضمن برنامج اليوم الثالث من الكرنفال أمس السبت الموافق 12 أغسطس حفل فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة الفنان أسامة علام وعرض فیلم The Bad Guys، بالإضافة لورش فنية متنوعة للأطفال (ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين).

كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بالمجان على قصر ثقافة دمنهور، فيتو

كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بالمجان على قصر ثقافة دمنهور، فيتو

كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بالمجان على قصر ثقافة دمنهور، فيتو

ومن المقرر أن يختتم فعاليات الكرنفال غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس بعرض فیلم Coco وورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - وحفل فني لفرقة البحيرة للفنون الشعبية.

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وتقام فعاليات الكرنفال بقصر ثقافة دمنهور في تمام الساعة الخامسة مساء والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الدور البارز الذي يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بالمجان على قصر ثقافة دمنهور، فيتو

كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بالمجان على قصر ثقافة دمنهور، فيتو

وفي إطار منفصل، أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها 40 طفل وطفلة تم تقسيمهم الى مجموعات لتحقيق اقصى استفادة وافضل خدمة لكل طفل.

واستمتع الأطفال بورشة التلوين على الـ pots وورشة زراعة النباتات بالإضافة إلى ورشة عمل وردة بالورق الملون الملفوف، وتم اهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

وأشار أحمد الهواش - مدير المكتبة إلى أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الإجازة الصيفية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال والشباب والنشء ومحاولة اكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.