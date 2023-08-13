وزير النقل يزور مصنع سيماف ويتفقد أحد قطارات الخط الثالث للمترو (صور)

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق زيارة تفقدية لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف " التابع للهيئة العربية للتصنيع حيث كان في استقبال سيادته اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

التعاون المشترك بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو حيث تفقد الوزير أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تم الانتهاء من تجميعه في مصنع سيماف تمهيدا لتسليمه للهيئة القومية للانفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث ( تم تصنيع 22 قطار منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدهم للهيئة القومية للانفاق وتم دخولهم الخدمة – وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات واجزاء ومكونات ال 10 قطارات الاخرى الى مصر لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع وقد تم الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار الذي تم تفقده اليوم) وحيث تتميز هذه النوعية من قطارات المترو بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

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قطارات السكك الحديدية

ثم توجه الوزير لتفقد خطوط الإنتاج والورش المختلفة بالمصنع ومنها الورش الخاصة بمترو الأنفاق ,وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو، وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال , وقطارات السطح لنقل البضائع , والقلاب ,وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما, بالإضافة الي هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة( DMG MORE )الألمانية العالمية وتم خلال الزيارة المرور على نماذج من عربات البضائع والغلال وعربات القوى الجارى انتاجها في المصنع لصالح هيئة السكك الحديدية في اطار متابعة العقود المبرمة بين الجانبين مثل عقد تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات ( 375 عربة سطح- 300 عربة قلاب- 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة ) حيث تسلمت هيئة السكك الحديدية 25 عربة من هذا التعاقد وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد عدد 75 عربة غلال حيث تم تسليم 25 عربة وجاري تجربة ال25 عربة اخرى لتسليمها ليعقبها تسليم 25 عربة الاخيرة في هذا التعاقد بعد اجراء تجارب التشغيل الخاص بها وكذلك متابعة عقد تصنيع وتوريد عدد 73 عربة قوى لتشغيل العربات المكيفة الواردة من المجر.

توطين الصناعات الثقيلة في مصر

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته ان هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الانفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق ) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء ( شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة ) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) فى إطار خطة الدولة للإرتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الإقتصادى الكبير من خلال الحد من إستيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والإعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الاجنبي بالاضافة الى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية ( مهندسين / فنيين ) والإستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى من إحتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابى على الأمن القومي المصرى مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الإقتصاد المصرى.

و أشار الفريق مهندس وزير النقل إلى أنه جاري إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) والثانى: لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع...الخ ).

والتعاون مع شركة تالجو الاسبانية العالمية لاقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الأسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، بالتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، بالتعاون مع جانز مافاج المجرية لانتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة الى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بانشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف.

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