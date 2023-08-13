وزير النقل: نسعى لتوطين صناعة عربات القطارات

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل مصنع مهمات السكك الحديدية، وتابع تصنيع عربات القطارات.

وتفقد وزير النقل خطوط الإنتاج بدءا من ورشة تجميع عربات البضائع حيث يقوم مصنع سيماف بتصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع (125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة) لصالح هيئة السكك الحديدية.

تصنيع وتوريد عربات البضائع

وأكد وزير النقل ضرورة الارتقاء بالجودة والخدمة المقدمة للجمهور والإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى انتهاء مصنع سيماف من تصنيع 10 عربات بضائع سيتم توريدهم لهيئة السكك الحديدية و25 عربة بضائع أخرى سيتم استلامهم نهاية هذا الشهر على أن يتوالي استلام 25 عربة بضائع كل شهر لتلبية كافة الاحتياجات من عربات البضائع.

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وقال: إنه جار تصنيع عربة نقل بضائع قلاب سيجرى عليها اختبارات ليتم التعاقد عليها من قبل هيئة السكك الحديدية بعد إجازتها فنيا.

وشاهد الوزير خلال الجولة نماذج من الكراسي والشبابيك الخاصة بالعربات المطورة والمميزة؛ حيث أكد الوزير سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب يتم تحسينهم بالمصنع، للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

تصريحات وزير النقل

وأدلى وزير النقل بتصريحات صحفية أشار فيها إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصنيع المحلي وتوطين صناعة النقل بمصر على أن يتم البدء أولا بالتصنيع المشترك مع الشركات العالمية مشيرا إلى أنه نظرا لمكانة مصر العالمية وكون السوق المصري سوقا واعدا فهي جاذبة لكافة الشركات والمؤسسات المالية والفنية العالمية خاصة مع الإرادة الكبيرة للمصريين في تطوير كافة قطاعات النقل بمصر.

ولفت إلى أنه بعد ذلك تأتي خطوة التصنيع المحلي الشامل، مشيرا إلى أنه من هنا كان هذا الاتجاه للتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق هذا الهدف ليتم التصدير مستقبلا إلى الدول الأفريقية، حيث تم تشكيل لجنة من الجانبين لإعادة دراسة كافة الإمكانيات الفنية للمصنع وورش السكة الحديد ليحدث التكامل بينهما للنهوض بالصناعة الوطنية المصرية ليصب في النهاية في مصلحة الراكب.

تصنيع عربات السكة الحديد

وأوضح الوزير اليوم أنه شاهد اليوم إمكانيات المصنع الكبيرة في مجال تصنيع عربات السكة الحديد بكافة أنواعها سواء عربات ركاب أو بضائع بأنواعها وكذلك عربات المترو وكذلك تصنيع بعض المكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في بعض الجرارات، مشيرا إلى أن مصنع سيماف سيقوم بزيادة الجرعات التدريبية للعاملين به وتدعيمه بمعدات حديثة وانه مع تطور الإمكانيات والمعدات والماكينات ومع تحسين الجودة في المنتج وكذلك معدل الإنتاجية يمكن أن يفي المصنع بكافة احتياجات هيئة السكك الحديد والمترو من عربات لتصبح سيماف إضافة إلى الورش المتخصصة في السكك الحديدية (مثل أبو راضي وغيرها) مصدر لتلبية احتياجات السكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل أنه يتم على أرض الواقع تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتحسين مستوى الخدمة للراكب، لافتا إلى أن وزارة النقل ستتعامل أيضا مع الإنتاج الحربي والشركات المصرية في مجال السكك الحديدية والمترو والأتوبيسات، حيث تمتلك الوزارة شركة السوبرجيت للأتوبيسات.