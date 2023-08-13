إزالة 16 حالة تعد ضمن أعمال الموجة الـ21 بالبحيرة (صور)

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عن إزالة 16 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657 م2 عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1675 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية وأعمال حفر إستعدادا لعمل سملات خرسانيه بنطاق الوحدات المحلية لقري المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

كما تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 410 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض وشدات خشبية بكفر الدوار، وإزالة حالتى تعدي بمساحة 172 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر.

Advertisements

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

إزالة 16 حالة تعدي ضمن أعمال الموجة 21 بالبحيرة، فيتو

بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية دور اول علوى خارج الحيز العمراني بمساحة 150 م2 بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية، وحالة تعدي بالمهد بمساحة 150 م2 عباره عن شده خشبية دور ثاني علوي بقرية ابو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حماده، وأيضا إزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 100 م 2 عبارة عن سور من الطوب البلوك بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.