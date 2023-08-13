جولة فنية لـ العبداللات في سبع ولايات أمريكية خلال شهر سبتمبر

يستعد الفنان عمر العبداللات، لإحياء مجموعة من أكبر وأضخم الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة فنية جماهيرية تشمل سبع ولايات أمريكية.



وتأتي الجولة الفنية السنوية للعبداللات، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في موسم الصيف، في حفلاته الجماهيرية في الأردن والوطن العربي، وإطلاقه مجموعة من الأغنيات الجديدة.



وتشمل الجولة، إقامة سبع حفلات فنية كبيرة للعبداللات، تبدأ من 8 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، فيلتقي العبداللات أولًا، جمهور لوس انجلوس يوم الثامن من سبتمبر، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور كولارادو. وفي الخامس عشر من سبتمبر يلتقي جمهور اتلانتا، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور العاصمة واشنطن، وفي السابع عشر من ذات الشهر يلتقي جمهور أوهايو. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر يلتقي جمهور شيكاغو، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور سان فرانسسكو.



وأعرب العبداللات في تصريحات صحافية، عن سروره بلقاء الجمهور العربي في الولايات المتحدة الأميركية، وقال: "لا أبالغ ان قلت إنني أشعر بالسعادة بلقائي السنوي مع أهلي وناسي في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الأمر يكون واضحًا في الحفلات التي أحييها، وأعتز بجمهوري في أميركا من الأشقاء العرب المتواجدين هناك".



ومن المنتظر أن تلاقي الحفلات نجاحًا كبيرًا، لما يتمتع به الفنان عمر العبداللات من جماهيرية واسعة لدي الجاليات العربية المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث وضعت الشركة المنظمة للحفلات برنامجًا ترويجيًا شاملًا للحفلات، يبدأ منذ لحظة وصول العبداللات إلى هناك، فضلًا عن تسخير الشركة لكافة الامكانيات اللوجستية، لإقامة حفلات تليق بالعبداللات وجمهوره، من حيث تنظيم الأماكن واستقبال الجمهور، كي تحقق الجولة الفنية هدفها، بأن تكون من أقوى الجولات الفنية في أمريكا.

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