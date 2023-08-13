تشميع طلمبة بمحطة تمويل سيارات لوجود عجز 5 لتر بكل صفيحة بالبحيرة (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر بحملة تموينية بكوم حمادة تحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية والأستاذ مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن تشميع طلمبة بمحطة تمويل سيارات بالشمع الابيض لوجود عجز بمقدار 5 لتر سولار في الصفيحة الواحدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظ البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الإمتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف الأستاذ سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

أسفرت عن ضبط 5 طن كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

تشميع طلمبة بمحطة تمويل سيارات بالبحيرة، فيتو

تشميع طلمبة بمحطة تمويل سيارات بالبحيرة، فيتو

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبوحمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.



ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

