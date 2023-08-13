الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة: البرنامج العلمي يحصل على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري

د.حسام عبد الغفار،
د.حسام عبد الغفار، فيتو

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.

وأكد «عبدالغفار» بأنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن من حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفا أن هذا يعتبر أول تطبيق لمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».

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وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على الحصول على اعتماد المجلس لبرنامج المؤتمر العلمي، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، مما يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من المستوى المهاري لأعضاء الفريق الصحي.

 


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 758 ألفا و791  مواطنًا بـ 9 محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتحويل 103 آلاف و286 مواطنًا لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية بالمجان، وذلك منذ إطلاق المبادرة في 11 يونيو 2023.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تشمل أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، وبالتالي تقليل الوفيات الناجمة عنها، لافتًا إلى تقديم خدمات توعوية لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، حيث تم تقديم جلسات المشورة لـ 16 ألفا و315 مواطن.


وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بـ 9 محافظات، وهي الإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، ومطروح، ودمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، منوهًا إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة في باقي المحافظات تباعًا خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 لتكتمل في جميع المحافظات بحلول شهر مايو 2024.

 


ومن جانبها، أشارت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إلى أنه يتم إجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة، ومنظار شعبي، وتصوير بوزيتروني، وأشعة مقطعية بالصبغة وسحب عينة بالأشعة المقطعية، للمشتبه في إصابتهم بأورام الرئة.


وأضافت «نيرفانا» أنه يتم إجراء تحليل عينة معملية ومنظار قولوني وسحب عينة من القولون بالمنظار، وإجراء تحليل باثولوجي للعينة، للمشتبه في إصابتهم بأورام القولون، وإجراء اختبار مستوى «مستضد البروستاتا النوعي» وأشعة رنين مغناطيسي، وسحب عينة من البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، وتحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهم بأورام البروستاتا.


وأردفت «نيرفانا»  أنه يتم إجراء مسحة ومنظار عنق الرحم، وتحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهن بأورام عنق الرحم، مؤكدةً أنه في حالة التأكد من إيجابية العينة، يتم توفير العلاج اللازم بالمجان.

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