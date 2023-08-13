غرامات مالية ضخمة وعقوبات رادعة في لائحة الانضباط في الكرة السعودية بالموسم الجديد

كشف اتحاد الكرة السعودي عن بدء تطبيق لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024 على الأندية في البطولات السعودية.

لائحة الانضباط والأخلاق في الكرة السعودية

ونستعرض معكم أهم العقوبات والغرامات التي ذكرت في اللائحة التي تعزز مبادئ التنافس الشريف والروح الرياضية كالتالي..

▪️(100.000) ألف ريال غرامة كل من يقوم بإثارة الرأي العام، أو ينشر عبارات منافية للأخلاق في كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل.

▪️(300) ألف ريال والإيقاف سنة لتصريح اللاعب المتضمن التجريح أو الإساءة أو الاتهام.

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▪️حال رفض أي نادٍ تغيير الملابس يُمنح مهلة (15) دقيقة، وحال استمر الرفض يعتبر الفريق خاسرًا للمباراة ويُغرم (100.000) ألف ريال.

▪️(100.000) ألف ريال في حال العبث بالممتلكات العامة في الملعب.

▪️(30.000) ألف ريال في حال قذف الألعاب أو المفرقعات باتجاه مضمار الملعب أو للمدرجات.

▪️(10.000) آلاف ريال - للمرة الأولى- في حال قذف العلب البلاستيكية او الأحذية- كرمكم الله- وتُضاعف الغرامة في حال تكررها.

▪️(50.000) ألف ريال في حال التلفظ بكلمات نابية أو الإساءة إلى كرامة أي شخص.

▪️(10.000) ألف ريال في حال استخدام اجهزة الليزر أو أي أجهزة الكترونية ضارة أخرى، وتُضاعف الغرامة في حال تكررها.

▪️(100.000) ألف ريال حال اقتحام ملعب المباراة، او قيام احد الجمهور بفعل عدواني تجاه أي شخص.

الصحف العالمية تتحدث عن إنجاز رونالدو

تغنت صحف عالمية بالدور الذي قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز فريقه النصر السعودي 2-1 على الهلال في نهائي البطولة العربية.

وعنونت صحيفة آس الإسبانية: "كريستيانو التاريخي" وتابعت أن النجم البرتغالي حظي "بالليلة التي كان يحلم بها" منذ انضمامه إلى النصر.

وأضافت “رونالدو لعب كل الأدوار في فيلم درامي كانت نهايته سعيدة رغم الإصابة”.

صحيفة آبولا البرتغالية تحدثت عن إصابة الدون ورجحت ألا تكون الإصابة خطيرة حيث شارك لاعبي فريقه الاحتفال باللقب على أرضية الملعب.

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وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على استياء رونالدو من عدم اختياره أفضل لاعبي المباراة، وهي الجائزة التي نالها سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وعنونت صحيفة سبورت "نوبة غضب أم طموح؟ غضب رونالدو الشديد لعدم اختياره أفضل لاعب في النهائي".

وأضافت: "يعرف الجميع عقلية كريستيانو رونالدو خير المعرفة، هي على الأرجح ما جعله يفوز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات ويصبح الهداف التاريخي للعبة، وهذا لم يتغير في سن 38".

وسجل رونالدو هدفين قبل خروجه مصابا ليقود فريقه بعشرة لاعبين لقلب تأخره بهدف للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.