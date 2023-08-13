تعرف على تفاصيل فيلم 5 جولات قبل بداية عرضه وعلاقته بـMMA

‎يقام غدًا الإثنين العرض الخاص لفيلم “5 جولات" الذي ينافس ضمن موسم الصيف، حيث تستعد السينمات لاستقبال الفيلم وعرضه للجمهور في اليوم التالي.

أول فيلم MMA

يعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

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فريق العمل

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

آخر أعمال مصطفى درويش

يعتبر الفيلم هو آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا في بداية مايو الماضي وكان انتهى من تصوير الفيلم، لكن القدر لم يمهله ليشاهد أخر أعماله السينمائية.

بوستر الفيلم

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس الجاري.

وظهر في البوستر الرسمي، النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

تريلر الفيلم

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت التريلر النهائي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، وظهر في بداية التريلر النجم ماجد المصري وهو يعنف كل من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخللهم غموض كبير في ظهور أرسينك، وعفاف رشاد.

الأغنية الدعائية

‎كما قامت الشركة المنتجة بطرح الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والتي حملت عنوان “عند بعند”، والتي قام بغنائها حسين وفليكس ومعهم جميع أبطال العمل، حيث يتحدثون عن تحقيق الأحلام والتي تصل أحيانا للعند من الشخص الحالم لتحقيقها..

وظهر في الكليب لأول مرة الثنائي الشهير في عالم الراب ومزيكا الدريل "حسين وفليكس"، حيث يقودون الأغنية الدعائية لفيلم خمس جولات، تماشيًا مع فكرة الفيلم حيث يمثل البطولة الأولى لأبطال العمل وهما آدم شرقاوي ونور النبوي تحت مظلة النجم الكبير ماجد المصري، والفنانة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك، حيث يحرص القائمون على هذا العمل مخاطبة جميع الشباب بمختلف الثقافة والفنون التي يحبونها، وكان من ضمتها رياضة MMA, والراب باتلز.

‎كليب "عند بعند" أول تعاون مع شركة سوني ميوزيك العالمية وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام، ومن وإخراج مازن أشرف، وديكور يحيى علام، ومدير تصوير عبد الرحمن لطيف، وأول تعاون بين شركة معادي تاون مافيا ريكوردز في السينما كأول تراك دعائي لفيلم سينمائي