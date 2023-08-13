مصر تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

حصلت مصر على حق استضافة البطولة الأفريقية للساق الواحدة خلال الفترة من 16 وحتى 26 أبريل عام 2024 المقبل، وذلك بمشاركة 20 دولة.

وأعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، عن فوز مصر بحق استضافة البطولة، وأنه سيكون هناك حجم مشاركة كبير في البطولة.

مصر تستضيف بطولة أفريقيا للساق الواحدة

كما أعلن مصطفى عثمان نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية أعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك والذي تولى الإدارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر إبريل المقبل ٢٠٢٤ بمشاركة ٢٠ دولة.



أكد المدير الفني التركي للمنتخب على سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الأجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا إلى أهمية زيادة الفرق بالأندية المصرية.

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تصريحات عضو اللجنة البارالمبية

من جانبها قالت سارة سمير عضو اللجنة البارالمبية ومسؤول لجنة التطوير بالكاف إننا بدأنا الطريق بمنظومة إدارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة على كافة المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية علي تقديم كافة سيل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب وأصحاب الهمم على المشاركة واكتشاف المواهب قائلا إن القادم أفضل للعبة.

ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر وللدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكل الداعمين للرياضة في مصر.

شارك في المؤتمر المهندس خالد عبد الحفيظ أمين صندوق الاتحاد الأفريقي في كرة القدم للساق الواحدة والدكتور وليد الملاح رئيس روابط للاستثمار الرياضي والدكتور هيثم الملاح واللاعبين بمنتخب مصر للساق الواحدة.