في نسخته الثانية، تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة

مهرجان القاهرة للدراما ، ينعقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة للدراما للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان والتي تحمل عنوان "60 سنة دراما" وذلك في مدينة العلمين الجديدة في تمام الساعة 5، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وينعقد المؤتمر بحضور الفنان يحيي الفخراني رئيس المهرجان والفنان أشرف زكي نقيب المهن السينمائية والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.



وتقام النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجاري في مدينة العلمين لتكريم بعض الأعمال الدرامية والشخصيات الدرامية المؤثرة.

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وكانت الدورة الأولى من المهرجان قد أقيمت العام الماضي في مركز المنارة، وحضر حفل تسليم الجوائز عدد كبير من النجوم وتم تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية عبر تاريخها، خاصة النجوم الكبار.

وكانت ضمت لجنة تحكيم المهرجان في دورته الاولي، كل من: المخرجة أنعام محمد علي رئيسا للجنة، والفنانة صابرين، ومحمد ممدوح، والمخرج تامر محسن، والناقدة خيرية البشلاوي، والنجم أحمد السقا، والدكتور محسن احمد، والدكتور راجح داوود، والدكتور حاتم حافظ، ومقرر لجنة التحكيم الدكتور مدحت الكاشف عميد معهد الفنون المسرحية.



جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتنافس على جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولي أكثر من ٢٢ عملًا دراميًّا، فيما يهدي المهرجان لصناع مسلسل الأختيار بأجزائه الثلاثة تكريمًا خاصًّا.

ويعقد مهرجان القاهرة للدراما سنويًّا كل عام، في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.