الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بحضور عدد كبير من النجوم

عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية اليوم

الفنان يحيى الفخراني،
الفنان يحيى الفخراني، فيتو

يعقد اليوم مؤتمر صحفي للدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي بدأ العام الماضي، في مدينة العلمين، تزامنًا مع فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام للمرة الأولى هذا العام.

ويقام المهرجان هذا العام تحت عنوان “60 سنة دراما”، وهو عمر الدراما المصرية التي بدأت في ستينيات القرن الماضي، حيث يحضر المؤتمر عدد كبير من النجوم على رأسهم رئيس المهرجان الفنان يحيى الفخراني.

وكانت الدورة الأولى من المهرجان قد أقيمت العام الماضي في مركز المنارة، وحضر حفل تسليم الجوائز عدد كبير من النجوم وتم تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية عبر تاريخها، خاصة النجوم الكبار.

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60 سنة دراما

وكانت الفنانة لقاء سويدان، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للدراما، قد كشفت عن موعد إقامة دورته الثانية، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقادها في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023 بشكل استثنائي.

وقالت لقاء سويدان خلال لقاء سابق مع برنامج"ET بالعربي": "سيجري الاحتفاء بمرور 60 عامًا على تواجد الدراما المصرية في الوطن العربي، من خلال مسلسل (هارب من الأيام) للمخرج نور الدمرداش، والذي عرض نهاية عام 1962".

مهرجان الدراما

وتابعت: " يقام المهرجان يوم 12 أغسطس 2023.. وهذه النسخة من المهرجان ستكون خاصة جدًا لأنها ستعقد خارج القاهرة، إذ سيكون هناك شكلًا جديدًا للحدث نوعًا ما، بجانب الاحتفاظ بالهدف الأساسي له".

واستكملت أن المهرجان سيعقد على مدار يوم واحد فقط، ولم يتحدد بعد إذا كانت هناك ورش أو ندوات ضمن الفعاليات، حيث إن الشكل النهائي سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن تقييم المسلسلات سيكون للأعمال المصرية فقط دون الإنتاجات العربية نظرًا لضيق الوقت. 

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مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما اخبار الفن 60 سنة دراما يحيى الفخراني لقاء سويدان

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