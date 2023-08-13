مصرع شاب دهسه قطار العياط

لقى شاب مصرعه، دهسًا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

حادث قطار العياط

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيًّا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التي باشرت التحقيق.

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وكان مركز شرطة العياط، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

شريط السكة الحديد

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور شاب شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسًا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.