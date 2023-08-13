الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جولة تفقدية لمركز التدريب المهنى ببني سويف

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

  استقبلت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف إذاعة شمال الصعيد، ونظمت جولة تفقدية لأقسام مركز التدريب المهنى بشرق النيل التابع للمديرية، وذلك للتعرف على الدورات التدريبية التى يتم توفيرها للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وإجراء لقاءات مع المتدربات على المهن الموجودة داخل المركز.

 

التدريب المهنى من أجل التشغيل

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى من أجل التشغيل، ونشر المزايا وأوجه الاستفادة من البرامج المجانية المقدمة للشباب داخل مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة إعلاميًا على كافة وسائل التواصل الإجتماعى..

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مديرية العمل ببنى سويف

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه استقبل الإعلامية إيمان جلال من إذاعة شمال الصعيد، لنشر جهود التدريب المهنى وما تقدمه المديرية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ونشرها على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعى المختلفة لتوعية وتعريف الشباب بتلك البرامج التدريبية المجانية ومزاياها التي توفرها الوزارة في مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة..

 

إدارة بحوث العمالة

وأضاف مدير المديرية أنه كلف خيرية شعبان مدير إدارة بحوث العمالة، وهانى سعد مسؤول العلاقات العامة والإعلام، بمرافقة الإعلامية فى زيارة لمركز التدريب المهني بشرق النيل، حيث بدأت الزيارة بالتعرف على أقسام وورش مركز التدريب، وأيضًا المزايا التى يتم توفيرها للمتدربين، كما جرى خلال الزيارة لقاءات مع المتدربات بقسم التفصيل والخياطة، وقسم التبريد والتكييف والاستماع إلى رؤيتهم حول التدريب واستطلاع آرائهم حول أوجه الاستفادة من البرامج المقدمة فى الالتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير يساهم فى تحسين مستويات معيشتهم..

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