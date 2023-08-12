السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر

برنامج تدريبي على
برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر، فيتو

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن ختام الدورة التدريبية المجانية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة، بواقع 150 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة.

 

مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المستهدفين، وتوفير فرص عمل تدعين استقلالية المواطن والاستثمار في تنمية الشباب المصري.

 

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مديرية العمل بالأقصر

وثمَّن الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريره للوزارة، دور الإدارة المركزية للتدريب المهني في وضع خطط للتدريب المهني تشمل العديد من البرامج التدريبية على مجموعة من المهن المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الخامات والأدوات اللازمة طوال فترة التدريب، تحت أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة، ووضع مناهج تدريبية مستحدثة وفق احدث اساليب التدريب المعترف بها عالميًّا.

 

معارض الأسر المنتجة 

وأضاف مدير المديرية أنه جرى التواصل مع المتدربات والاستماع إلى مطالبهم التي تمثلت في رغبتهم في الحصول على ماكينات الخياطة لعمل مشروع صغير من خلال قرض ميسر، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهن، ومنوهًا بأن المديرية تعمل حاليًّا على  دراسة برتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال معارض الأسر المنتجة التابعة للمديرية لعرض المنتجات الخاصة بخريجات التدريب المهني بعد انتهاء التدريب.

 

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الإدارة المركزية للتدريب المهني المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنمية الشباب المصري محافظة الأقصر وزير العمل حسن شحاتة وحدة التدريب المتنقلة وزارة العمل

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