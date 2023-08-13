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اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الأحد، مؤشر الذهب عالميا 13-8-2023

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي اليوم الأحد ، انخفض سعر الذهب عالميا اليوم بالمؤشر العالمي، وتقدم «فيتو» آخر تطورات المؤشر العالمى للذهب يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ويمكن القول إن هناك حالة من الهبوط الطفيف بشكل عام في سعر الذهب بالسوق العالمي، حيث وصل الأن السعر عالميا إلى حوالي 1945.70 دولار للأونصة الواحدة.

 

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المؤشر العالمى للذهب، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب مستقر حيث ثبتت عند مستوى الـ 1945.70 دولارا للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

أسعار المعادن الأخرى عالميا 

وانخفضت الفضة في  المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 918.37 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 1247.81 دولار للأوقية، كما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد استعدادا لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الأربعة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

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