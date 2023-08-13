الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أشغال يدوية وورش ترفيهية ضمن الأنشطة الصيفية بدمنهور (صور)

فعاليات الأنشطة الصيفية
فعاليات الأنشطة الصيفية بدمنهور، فيتو

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها  40 طفلا وطفلة تم تقسيمهم إلى مجموعات لتحقيق أقصى استفادة وأفضل خدمة لكل طفل.

حيث استمتع الأطفال بورشة التلوين على الـ pots وورشة زراعة النباتات بالإضافة إلى ورشة عمل وردة بالورق الملون الملفوف، وتم إهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

وقد أشار الأستاذ أحمد الهواش - مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الإجازة الصيفية.

Advertisements

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال والشباب والنشء ومحاولة اكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم. 

وكان قد نظم قصر ثقافة دمنهور "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا في إجازتنا" وذلك بدءا من الخميس الموافق 10 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 14 أغسطس، وتقام الفعاليات في تمام الساعة 5 مساء والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

ويتضمن الكرنفال اليومي ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية، حيث يتضمن اليوم الخميس 10 أغسطس (عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين)، وغدا الجمعة 11 أغسطس (عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقة البحيرة للموسيقى العربية).

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو
فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

كما يتضمن يوم السبت 12 أغسطس (فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني)، والإثنين 14 أغسطس (فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية).
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الدور البارز الذي يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين. 

txt

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشغال يدوية ورش فنية دمنهور الانشطة الصيفية فعاليات الأنشطة الصيفية بالبحيرة البحيرة

مواد متعلقة

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

كواليس الصفقة المليارية بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية

السجن المشدد 5 سنوات لمعلم ابتز موظفة بصور خاصة لها

Advertisements

منوعات

المزيد

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

معدل البطالة بين الشباب خلال عام 2022 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية