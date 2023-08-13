أشغال يدوية وورش ترفيهية ضمن الأنشطة الصيفية بدمنهور (صور)

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها 40 طفلا وطفلة تم تقسيمهم إلى مجموعات لتحقيق أقصى استفادة وأفضل خدمة لكل طفل.

حيث استمتع الأطفال بورشة التلوين على الـ pots وورشة زراعة النباتات بالإضافة إلى ورشة عمل وردة بالورق الملون الملفوف، وتم إهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

وقد أشار الأستاذ أحمد الهواش - مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الإجازة الصيفية.

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فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال والشباب والنشء ومحاولة اكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.

وكان قد نظم قصر ثقافة دمنهور "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا في إجازتنا" وذلك بدءا من الخميس الموافق 10 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 14 أغسطس، وتقام الفعاليات في تمام الساعة 5 مساء والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

ويتضمن الكرنفال اليومي ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية، حيث يتضمن اليوم الخميس 10 أغسطس (عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين)، وغدا الجمعة 11 أغسطس (عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقة البحيرة للموسيقى العربية).

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

فعاليات الأنشطة الصيفية بالمكتبة العامة بدمنهور، فيتو

كما يتضمن يوم السبت 12 أغسطس (فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني)، والإثنين 14 أغسطس (فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الدور البارز الذي يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.