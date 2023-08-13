التحقيق بواقعة سيارة دهست سيدة أثناء عبورها طريق السويس

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها طريق السويس أمام مدخل 2 مدينتي وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طريق السويس اتجاه القاهرة أمام مدخل 2 مدينتي وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص أثناء عبوة سيدة “منى.ر” 47 سنة الطريق السويس أمام مدخل مدينتي دهستها سيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشروق فيما يقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات وجمع المعلومات لضبط مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.