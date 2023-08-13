بملابس الإحرام، أول ظهور لمفتي الجمهورية بالسعودية بعد قرار التمديد له

مدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية لفترة جديدة حيث انتهت خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية اليوم وفقا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس من العام الماضي بمد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية لمدة عام تنتهي أمس 12 أغسطس 2023.

أول ظهور لمفتي الجمهورية بعد قرار التمديد له

وفي أول ظهور له بعد قرار المد التقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مع الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل") المنعقد حاليًا بمكة المكرمة، بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم.

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زيارة مفتي الجمهورية للمملكة العربية السعودية

وفي مستهل اللقاء رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بالمفتي علام متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وقضاء أيام جميلة بجوار البيت الحرام، مشيداُ بعلمه واعتداله ووسطيته وما لهذا من أثر بالغ كونه مفتي دولة عربية وإسلامية كبرى.

وبيّن “عبد اللطيف” أن هذا المؤتمر سيكون له أثر كبير في وحدة الكلمة ووحدة الصف والعمل الصالح الذي سينتج عنه، "والذي نسعى جميعًا لتكريسه خدمة لرسالة الإسلام والمسلمين، كما سيسهم في الوقوف أمام مهدداته ممن يسيئون لهذا الدين ويشوهون صورته الناصعة، سواء كانوا من أهله، أو من غيرهم ممن يحمِل فكر الغلو والتطرف والإرهاب ويدعم العنف، أو ممن يحمل فكر الانحلال".

وحذر "آل الشيخ" من محاولات تسييس الدين واستغلاله لمصالح حزبية أو شخصية، ما يستوجب تضافر الجهود في التصدي لهذه المحاولات، والسعي إلى تعزيز خيرية الأمة التي لا تتحقق إلا بتعزيز التعاون والتواصل والتكامل على جميع المستويات.

مشاركة مفتي الجمهورية في مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور شوقي علام، أن هذا المؤتمر يكتسب أهميته من عدة أمور، أولها الرعاية الكريمة له من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا يعطي المؤتمر قوة ويعطينا الدافع إلى أن نعي قضايانا جيدًا وندرك مدى التحديات التي تواجهنا جميعًا نحن علماء الأمة، ثم تأتي أهميته في المقام الثاني إلى انعقاده في مكة المكرمة العزيزة على قلب كل مسلم، وهذا يعطيه قوة كبيرة وريادة في العطاء ليس فقط على مستوى المملكة، ولكن على مستوى العالم الإسلامي كله.

كما بين أن الأهمية الثالثة للمؤتمر تكمن في عنوانه الذي يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم لقوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم)، "وأظن بأن هذا الفهم الدقيق للإسلام في صورته الحقيقية الناصعة، التي ورثناها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقنا بهذا الفهم الرشيد السديد إلى آفاق بعيدة، فإننا نبّلغ هذه الرسالة العظيمة للبشرية جمعاء".

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