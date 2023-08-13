الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل في تطوير منطقة شمال سهل الحسينية (صور)

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فيتو

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك لمناقشة مستجدات أعمال تجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية، استعدادا لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية والتطوير التي تشهدها المنطقة، جاء ذلك بحضور النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والمهندس سيد خلف، ورئيس حي الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد، وممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية.

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وأكد محافظ بورسعيد على أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مستعرضا مع الأهالي ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الزراعة ووزارة الري وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية، وناقش معهم خطة العمل التي تشهدها المنطقة والتي كلفت الدولة حتى الآن ٢٨٥ مليون جنيه لإعادة البنية التحتية مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق التعاون المثمر.  

محافظ بورسعيد خلال اللقاء،  فيتو

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور من خلال عرض تقديمي الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل تطور المنطقة نحو الاستزراع النباتي وتحديد نطاق الغطاء النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية مقارنة بالمزارع السمكية بالمنطقة، والجدول الزمني لخطة العمل  الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، فضلا عن عرض نماذج للتعديات والأضرار الواقعة على أفرع الري وموقف محطات الري والصرف المطلوب رفع كفاءتها.

محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان،  فيتو

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتجفيف الأراضي، التي تشمل تشغيل محطة الطوارئ بالمنطقة، وغلق فتحات المصارف وإزالة التعديات من المزارع السمكية، وتطهير المصارف والمراوي وتنفيذ أعمال تجفيف الأرض واستصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة التعديات وتجفيف الأرض بمنطقة شمال الحسنية، والبدء في إجراءات التخصيص للأراضي الزراعية التي يتم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي مجددا، وتقديم كافة الدعم لاستصلاح وزراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي.

محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان خلال اللقاء، فيتو

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن أعمال التعدي، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مؤكدا على أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، وإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.

كما ووجه النائب سليمان وهدان الشكر لمحافظ بورسعيد علي الاهتمام الكبير الذي تشهده مناطق الجنوب ومستوى الخدمات بها مؤكدا بأن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة أبناء الجنوب.

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الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الهيئة العامة لمشروعات التعمير اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

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