ضبط راكب فرنسي حاول تهريب حشيش داخل علبة كريم بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسن 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا ترانزيت تركيا، اشتبه خالد صالح مأمور الجمرك، فى راكب فرنسى من أصل عربى أثناء خروجه من بوابه اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة محمود جمال ومحمد صبحى تلاحظ وجود كثافات.

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جمارك مطار الغردقة الدولي

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صالة الوصول الدولى، قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15 جراما من جوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات داخل علب الكريم، وقام بالجرد والتحريز محمد أبو بكر وكريم فتحى مأموري الجمرك، بحضور أحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي، ووليد زيادة من الأمن الجمركى، وعصام عباس مدير الإدارة.



قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

تهريب سجائر بها مواد مخدرة

يذكر أن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط محاوله تهريب عدد من السجائر المحشوة بنبات الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا اشتبه أحمد الأسمر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة شنوده كندس وعبد المجيد النجار مأموري الجمرك، تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس.

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صاله الوصول الدولى، قام بتكليف محمد عبد الحليم مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٢ سيجارة ملفوفة ومحشوة بنبات الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز أحمد احمد الأسمر وعلى أبو الحسن مأموري الجمرك، وذلك بحضور هانى عبد الحافظ من الأمن الجمركى، وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم ٢٥ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.