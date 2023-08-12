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رياضة

البطولة العربية، النصر السعودي يحقق رقما مميزا بعد الفوز على الهلال

النصر والهلال، فيتو
النصر والهلال، فيتو

البطولة العربية، نجح نادي النصر السعودي، في تحقيق أول لقب عربي بتاريخه، بعد فوزه مساء اليوم السبت على غريمه ومواطنه الهلال، بنتيجة (2-1) في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

كما يعد الفوز الأول للنصر على الهلال في البطولات العربية بمختلف مسمياتها، إذ التقى الفريقان في 3 مناسبات سابقة، تمكن الهلال من الفوز مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكان أول لقاء في نصف نهائي دوري أبطال العرب عام 1995، وفاز الهلال بضربات الترجيح (4-2)، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتأهل الزعيم ويحقق اللقب على حساب الترجي التونسي.

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وبعد 5 سنوات، التقى الفريقان في نهائي البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس على استاد الملك فهد الدولي، وتمكن الهلال من تحقيق البطولة بالهدف الذهبي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي (1-1).

وفي عام 2001، تعادل الفريقان (1-1) في بطولة النخبة العربية باللاذقية السورية، وحقق الهلال اللقب بفارق الأهداف، بعد تعادل الفريقين في النقاط.

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ويعود آخر فوز لفريق آسيوي في البطولة لنسخة 2005، عندما توج نادي الاتحاد السعودي بلقب البطولة، وبعدها أقيمت 8 نسخ للبطولة بمسمياتها المختلفة، احتكرتها الأندية الأفريقية.

وكانت الأندية الآسيوية قد نجحت في التفوق الملحوظ على نظيرتها الأفريقة خلال منافسات النسخة الحالية، حيث لم يستطع أي نادي أفريفي من تجاوز دور المجموعات باستثناء نادي الرجاد المغربي، الذي ودع البطولة لاحقًا من ثمن النهائي أمام النصر.

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