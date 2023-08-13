إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

الشقة المسكونة، أثار إعلان غامض لأحد مكاتب التسويق العقاري جدلًا واسعًا ومخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه لإحدى الشقق، التي وصفها بأنها شقة مريبة و"مسكونة"، عرضها صاحبها بأقل الأسعار.

إعلان لشقة مسكونة يثير المخاوف

ولقيت الشقة المسكونة تفاعل ومخاوف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أراد بثا مباشرا من داخل الشقة المسكونة، وبرغم المخاوف التي عرضها البعض، لكن آخرون عبروا عن رغبتهم في السكن بهذه الشقة.



البداية كانت مع إعلان غامض عرضه مكتب للتسويق العقاري يدعى "السعد لتسويق الشقق والعماير"، يعرض فيه الشقة المسكونة، حيث جاء في الإعلان "شقه معفرتة ومحروقة قبل كده دا كلام.. صاحب الشقة حرفيا اللهم قد بلغت ياجماعة.. دي صورة السلم المتجه للشقة مش مريبة أوي ولا حاجه.. الشقة إيجار قديم ١٨ ألف جنيه وفيها الغاز الطبيعي.. لوحده عامل ١٢ الف يعني الشقة واقعة عليك ب ٦ آلاف جنيه، الشقه متشطبة بس عاوزة شوية نضافة نقاشة وسباكة هتتروق، الشقة تنفع مجموعة أصدقاء شغالين في شركة يخدوها مع بعض، تكون سكن ومرساه ليهم بدل الإيجار الجديد ومعاناة الإيجار"

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المكتب العقاري يكشف حقيقة الشقة المسكونة

وتابع المكتب الإعلان "الجديد ان شاء الله الشقه تنضف وتكون وش خير على ساكنيها الجدد ويخرجوا منها على شقه تمليك أو بيت ملك أو عمارة الشقة موجوده والله ياجماعه دا مش مجرد إعلان ولا هزار.. اللي عاوز يحجز شقة العمر يكلمني واتساب ياجماع"



إنهالت مئات التعليقات على إعلان الشقة "المسكونة"، فور نشر الإعلان عنها، البعض أبدوا خوفهم من حتي رؤية بث مباشر للشقة، فيما أبدى آخرون رغبتهم للسكن في الشقة، بعد مشاهدتها في بث مباشر.



كان من التعليقات الغريبة على الشقة، تعليق متابعة تدعى سيدة الكيلاني، حيث قالت: "ياريت تفاصيل عوزاها بعفرتها... عرفني أرجوك... وأنا مستنيه الفيديو ومن قلب الحدث ربنا يسعدك"

الشقة المسكونة من الداخل، فيتو



ليرد عليها مكتب التسويق العقاري فقال: "حضرتك بتتكلمي بجد يا فندم متأكدة فعلا إنك عايزة الشقة.. طيب ابعتي رقم حضرتك وانا هكلمك وهيتم عمل معينة النهاردة وبث مباشر من قلب الحدث أرجو إرسال الرقم".

الشقة مسكونة بأرواح معذبة

وردت متابعة أخري قائلة: " هو حضرتك اللي بتتكلم بجد؟ فيها فعلا عفاريت... هو ده بجد!! اصلي مستغربه الناس داخله تسأل عن تفاصيل ليها؟"

تفاصيل الشقة المسكونة، فيتو



ورد المكتب العقاري فقال: "والله جتلي شقق ملبوسة فعلا وناس عايشة فيها"

وعلق متابع آخر " فعلا أنت كنت عامل إعلان لشقة عليها عفريت هو أنت انسان ولا اللهم احفظنا"

الشقة المسكونة، فيتو



وسخرت جيهان رجب قائلة: "طيب ممكن اعرف عدد العفاريت فيها كام وهل هم قبيلة ولا أسرة واحدة وفين المكان؟"

وعلق هشام جمال المحامي فقال: " وانا اشتريت... باذن الله.. مكانها فين"

وقال صاحب المكتب " ياجماعة الخير حد يدخل يحلف ويقولي متروحش ويتحايل عليا هو كلكم بتزقوني على هناك كده ليه هو أنا عملتلكم ايه بس"

إحدى غرف الشقة المسكونة، فيتو



وعلقت ماستر نها فقالت: "الشقق دى بتكون فيها أرواح مسجونة متعرفش إنها ماتت بتكون روح تايهه محتاج تخرج للنور بتأذى أى حد يقرب ليها.. ماتت نتيجه صدمة أو اتقتلت أو ماتت قهر.. بتفضل روحها متعلقة بالمكان وتنتقم كمان من أى شخص يشبهه الشخص اللي اذاها بتكون محتاج وسيط عشان تخرج للنور وتصعد"

غرفة بالشقة المسكونة، فيتو



أما مرمر أحمد فردت قائلة: "مش طبيعي اللي ياخدها ويسكن فيها دي لو ببلاش"

تعليق صاحب المكتب العقاري على الشقة

المسكونة

وبعد مئات التعليقات التي عبر فيها المعلقين عن إما مخاوفهم أو سخريتهم من الإعلان، ورد أحمد حمدان، صاحب مكتب التسويق العقاري على التعليقات فقال: "والله ياجماعة كان نفسي أعملكم بث مباشر للشقة بتاعت العفاريت وطلعت الشقة فعلا بس والله العظيم الموضوع كان مرعب بجد وحرفيا الشقه دي محدش ينفع ياخدها كلام بجد مش هزار الشقه، عاوزه جلسات قرآن عن طريق شيخ محترف لأنها مسكونة من الجن والعفاريت من أكتر من ٧ سنين ومحدش بيدخلها"

تفاصيل الشقة، فيتو



وتابع صاحب مكتب التسويق العقاري "انا جتلي كمية شقق كتير من الناس فيها عفاريت وحكايات مش مخلصه الشقه اللي هتقع تحت ايدي ونتوفق في كتابته عقدها أنا مستغني عن العمولة والله ياجماعة انهاردة حرفيا عرفت يعني أي جن يكون ساكن مكان ومسيطر عليها يانهار أسود لو شفتم فظاعة الشقة والرعب اللي جواها كان ناقص نمسك في بعض انا والعفاريت للأسف معرفتش أصور البث بسبب الظلام المسيطر على الشقة وبسبب كثرة الرنات الهاتفية بس أنا عملكم مفاجاه والله جتلي شقتين واحده مده وواحده إيجار قديم الشقتين تحفه والله بجد بس ملحقتش أعملكم إعلان ليهم بكرا هعرضهم بالصور إن شاء الله"

مطبخ الشقة المسكونة، فيتو



وأضاف "وعاوز أفكركم بحاجه معلش بقي موضوع الجن والعفاريت ده جالي عن طريق الصدفة يعني انا مش متعمد اني أعمل كدة ولا أنا عاوز اعمل شو والله ولا حاجة".