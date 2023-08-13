الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

تحذير برلماني من متحور كورونا الجديد، ومطالب بتشجيع تلقي اللقاحات

مخاوف من متحور كورونا
مخاوف من متحور كورونا الجديد، فيتو

حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من انتشار متحور كورونا الجديد  والمعروف باسم  «EG.5»، بعد انتشاره في أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، حيث تسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.

وأشار النائب، إلى أن فيروس متحور كورونا الجديد «EG.5» وهو أحد متحورات الفرعية لفيروس كوفيد – 19 المنتشر عالميًا.

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تشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات لمواجهة متحور كورونا الجديد

وأكد النائب على ضرورة تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، التي تساهم في تقديم درجات مرتفعة من الحماية من المتحور الفرعي الجديد، كذلك اتباع الإجراءات الوقائية والتي من بينها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف، والاهتمام بالنظافة الشخصية.

متحور كورونا الجديد

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتحور الجديد هو الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه، بسبب قدرته على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات، وذلك وفقا لما ورد بالتقارير العالمية المتخصصة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرات من تكرار جائحة كورونا مرة أخرى.

إجراءات الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع انتشار المتحور الجديد، من خلال الالتزام بإجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، كذلك إصدار تعليمات مشددة لجميع المستشفيات لتوعيتهم بأعراض EG.5  التي لم تتغير عن الفيروس الأصلي والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة «الحمى»، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف والسعال، وآلام الجسم والعضلات، والتعب والإسهال، كما أنها تسبب ضيق شديد في التنفس في حال تطور الأعراض.

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