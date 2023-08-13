الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

استكمال محاكمة المعلم قاتل الطفلة ريناد بمدرسة ابتدائية في أسيوط بعد قليل

الطفلة ريناد الضحية،
الطفلة ريناد الضحية، فيتو

تبدأ بعد قليل الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد 13 من أغسطس، استكمال محاكمة المدرس الذي قتل تلميذة في مدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة بأسيوط، بعدما ظل يضربها حتى أزهق روحها وأودى بحياتها.

ضرب الطفلة حتى الوفاة 

وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام قد أحال مدرس أول في مدرسة عبد الله النديم الابتدائية يطلق عليه مصطفى العضل معلم اللغة العربية لمحكمة الجنايات؛ بتهمة ضرب الطالبة "ريناد س. ص." في الصف الخامس الابتدائي؛ ما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة ضرب أفضى إلى موت.

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نيابة أسيوط تستمتع للتلاميذ 

وكانت نيابة قسم أول أسيوط استمعت خلال التحقيقات لأقوال أحد عشر تلميذًا من تلاميذ الفصل ممن شهدوا الواقعة وأقروا أن المدرس أصر على ضرب التلميذة على يديها وحاولت الهرب منه فضربها في أماكن متفرقة من الجسد حتى تمكن من ضربها على يديها فأغشى عليه واصطدمت بالمقعد وسقطت على الأرض ولم تقم مرة ثانية.

مدرس يقتل طفلة 

ووجهت النيابة العامة للمدرس اتهامات بأنه ضرب المجني عليها، وأخل بدوره التربوي ورسالته المؤتمن عليها، حيث كان يشغل وظيفة موظف عام كمعلم لغة عربية، وكانت الضحية تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، وتعرضت لأفعال التهديد والوعيد قبل الحادثة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 26 شخصا، منهم والدا الطفلة المجني عليها وإداري في المدرسة ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط وطبيب شرعي في مصلحة الطب الشرعي بأسيوط.

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وتواصل جلسات المحكمة اليوم الأحد الاستماع لشهود جدد في القضية، وتقديم الأدلة والشهادات اللازمة؛ من أجل الكشف عن تفاصيل وظروف الحادثة، وتحقيق العدالة وتقديم العقاب المناسب للمتهم إذا ثبت تورطه في جريمة الاعتداء على التلميذة والتسبب في وفاتها.

وينتظر الأهالي حكما رادعا لوقف هذه الكارثة، وإعادة دور المعلمين كأصحاب رسالة تربوية، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب وخاصة بعدما تسببت الواقعة في حالة ذعر لأولياء الأمور.

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