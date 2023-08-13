الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،فيتو
موانئ البحر الاحمر،فيتو

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن  وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 350 شاحنة  و565 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 198 شاحنة و499 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 152 شاحنة و66 سيارة. 

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة  بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890  طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وسينا.

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 كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة  SEA WAVE1.

 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.

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