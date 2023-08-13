محافظ الأقصر يتابع العمل بالمشروعات التنموية في مبادرة "حياة كريمة"

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة في مركز إسنا، تفقد خلالها عددا من المجمعات الخدمية ومشروعات رصف الطرق، في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع إنشاء المجمعات الخدمية بقري الكيمان وتوماس الوسطي بمدينة إسنا، حيث تابع أعمال فرش وتجهيز المجمعات، تمهيدًا لدخولها الخدمة وبدء تشغيلها تجريبيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رصف الطرق الرئيسية

وخلال جولته بإسنا، تابع ألهم مشروعات رصف الطرق الرئيسية والتي تنفذها هيئة الطرق، حيث تتم حاليًا أعمال رصف بطريق اسنا الرزاعي الغربي بطول 6 كيلو مترات تقريبًا.

كما تابع المحافظ أعمال رصف الطريق الرئيسي من السباعية إلى العضايمة بطول ٢٢ كيلو متر، وأعمال إنشاء وحدة إطفاء قرية توماس الوسطى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال احلال وتجديد كوبري محطة قطار اسنا، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير على ترعة الكلابية، حيث تم الانتهاء من الكوبري بطول 50 مترا وعرض 10 أمتار، وبتكلفة اجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

إنشاء 13 مجمعا خدميا

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا خدميا بقرى مركزي إسنا وأرمنت اللذين يشهدان تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الأقصر، وهي مجمعات (الشغب- الدير- الحلة- الكيمان- أصفون- النجوع- توماس- النمسا – كومير) في إسنا، وفي مركز أرمنت تم الانتهاء من إنشاء مجمعات (السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)، وتضم المجمعات (مركز تكنولوجى - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي).

وأكد المحافظ ضرورة توفير الدعم والتيسيرات اللازمة لبدء التشغيل التجريبي المجمعات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم بالإضافة الي تسهيل الحصول على الخدمة من المنافذ التى سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية والعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

رافق المحافظ خلال جولته كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة اسنا والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالاقصر والمهندس هاني طايع مسؤول فرع الجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر بالأقصر.